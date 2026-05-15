Maracalagonis, morto dopo sei giorni l’operaio precipitato dal cestelloIncidente fatale per Massimo Pinna, 54 anni: era ricoverato al Brotzu da sabato scorso
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È morto in ospedale Massimo Pinna, l'operaio di 54 anni di Maracalagonis rimasto ferito sabato scorso dopo la caduta da un cestello mentre lavorava in una abitazione del paese, in via della Resistenza.
Inutili, purtroppo, sono stati gli sforzi dei medici per salvargli la vita.
La notizia si è rapidamente diffusa in paese suscitando grande cordoglio.
Tra le ipotesi fatte durante i primi accertamenti quella di una caduta provocata da un malore. Massimo Pinna era precipitato da un'altezza di alcuni metri, riportando ferite gravissime che purtroppo sono risultate fatali. Era sposato e padre di due figli.
(Unioneonline)