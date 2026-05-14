Un motociclista è rimasto ferito in un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi a Quartu in via Fiume, all’altezza del supermercato Eurospin. Per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate un’auto e una moto.

Ad avere la peggio è stato il conducente della moto, che è stato sbalzato dal veicolo a seguito dell’impatto. Per questo motivo, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Brotzu di Cagliari in codice giallo.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 19. La conducente dell’auto ha a sua volta richiesto di essere visitata sul posto dall’équipe del 118. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale di Quartu.

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