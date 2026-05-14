Per la giornata di lunedì 18 maggio i tecnici di Abbanoa hanno in programma un intervento di manutenzione della rete idrica a Sestu nella via Montesanto. I lavori si terranno tra le 8 e le 16.30 e comporteranno l’interruzione dell’erogazione idrica nelle vie Montesanto, Brigata Sassari e Col Del Rosso nel tratto compreso tra gli incroci con via Montesanto e via Fratelli Rosselli: potranno verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione delle operazioni.

Sarà cura dei tecnici del Gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

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