L'Uta conferma Antonio Madau in panchinaCon il mister anche il suo vice Andrea Manca
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Ore di lavoro in casa Uta per mettere le basi sulla terza stagione in Promozione. Tra le certezze già comunicate dalla società c'è la riconferma di Antonio Madau come allenatore. Una scelta arrivata a seguito di una valutazione attenta effettuata in settimana dai vertici del club biancoverde. Insieme a Madau è stato riconfermato anche il suo vice Andrea Manca.
Tramite i propri profili social, la società scrive: «A seguito della riunione societaria odierna, è stata presa la decisione di confermare alla guida tecnica della Prima Squadra mister Antonio Madau, affiancato dal vice allenatore Andrea Manca.
Nei prossimi giorni verrà completata e ufficializzata la composizione del resto dello staff tecnico. Da oggi si pongono ufficialmente le basi per la costruzuone della rosa che affronterà la stagione 2026/2027, con obiettivi chiari e definiti, nel segno della continuità, della programmazione e dell'ambizione».