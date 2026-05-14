Gli uffici comunali hanno pubblicato l’avviso pubblico per la selezione di un massimo di 20 partecipanti, maggiorenni, occupati o disoccupati, con priorità per chi si trova in stato di inoccupazione.

Il percorso formativo, della durata complessiva di 20 ore, unirà lezioni teoriche e attività pratiche in apiario e laboratorio di smielatura. I partecipanti potranno approfondire temi come la biologia delle api, la gestione dell’arnia, la prevenzione delle patologie, le tecniche di produzione del miele e la normativa di settore. Previsto anche un laboratorio di assaggio tecnico del miele con cenni di analisi sensoriale.

Grande spazio sarà dedicato alle esercitazioni pratiche: dall’utilizzo dei dispositivi di protezione all’apertura dell’arnia, fino al riconoscimento di regina, fuchi e api operaie e alle operazioni di smielatura e invasettamento.

Le domande dovranno essere presentate entro il 18 maggio tramite e-mail, Pec o consegna a mano all’Ufficio protocollo del Comune.

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