Un secolo di vita
15 maggio 2026 alle 10:28aggiornato il 15 maggio 2026 alle 10:29
Longevità, cagliaritana raggiunge il traguardo dei cento anniErmelinda Porcheddu oggi sarà festeggiata da figli e pronipoti
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Un’altra cagliaritana si aggiunge al club dei centenari. Si chiama Ermelinda Porcheddu, è nata nel capoluogo il 15 maggio del 1926.
Oggi sarà festeggiata circondata dall’affetto di figli, nipoti e pronipoti che andranno a trovarla a Maracalagonis dove vive da alcuni anni ospite di una casa di riposo.
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