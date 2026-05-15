Un’altra cagliaritana si aggiunge al club dei centenari. Si chiama Ermelinda Porcheddu, è nata nel capoluogo il 15 maggio del 1926.

Oggi sarà festeggiata circondata dall’affetto di figli, nipoti e pronipoti che andranno a trovarla a Maracalagonis dove vive da alcuni anni ospite di una casa di riposo.  

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