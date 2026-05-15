È stato inaugurato nella pineta comunale di Mandas il “Km della Salute”, il nuovo percorso dedicato al benessere, alla prevenzione e al movimento promosso dall’Associazione Diabetici Cagliari con il sostegno dell’amministrazione comunale di Mandas.

Un’iniziativa nata con l’obiettivo di sensibilizzare cittadini e famiglie sull’importanza dell’attività fisica e del contatto con la natura nella prevenzione del diabete e nel controllo della glicemia. La cerimonia si è svolta nella zona fitness all’ingresso della pineta, davanti alla statuetta della Madonnina, dove si sono ritrovati amministratori, volontari, cittadini e rappresentanti dell’associazione per una mattinata dedicata allo sport, alla salute e alla condivisione.

Il percorso è stato intitolato alla memoria del dottor Giampiero Pisano, medico diabetologo originario di Mandas, scomparso alcuni anni fa, che ha svolto la sua attività professionale all’ospedale Calasanzio di Isili. Pisano era particolarmente apprezzato per la competenza e l’attenzione riservata ai pazienti, lasciando un ricordo ancora vivo nella comunità. L’iniziativa rappresenta un nuovo tassello nelle attività dedicate alla promozione dei corretti stili di vita e punta a incoraggiare le persone a riscoprire il valore del movimento quotidiano come strumento fondamentale per il benessere fisico e mentale. Durante la mattinata non sono mancati momenti di sensibilizzazione e aggregazione, in un clima di partecipazione e condivisione. Per il paese della Trexenta si tratta di un progetto dal forte valore sociale e simbolico, che unisce la promozione della salute al ricordo di una figura molto stimata del territorio.

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