Maracalagonis, 410mila euro per i servizi socio-assistenziali ed educativiApprovata all’unanimità la proroga della gestione affidata alla Fondazione Polisolidale
L'amministrazione comunale di Maracalagonis ha approvato alla unanimità la proroga di un anno degli indirizzi per la programmazione e la gestione dei servizi socioassistenziali, sociosanitari e educativi affidati alla Fondazione Polisolidale. Un ente che opera anche a Sinnai e Maracalagonis.
Contemporaneamente è stata anche confermata la quota di contribuzione di 59 euro ad abitante per un ammontare di 410mila euro con riserva di adeguamento in caso di variazioni demografiche o di nuove disposizioni normative o finanziarie.