La Giunta comunale di Maracalagonis ha concesso alla parrocchia “Santissima Vergine degli Angeli”, un contributo di 17mila euro per la sistemazione dell’oratorio.

La somma sarà utilizzata per il rifacimento e la posa di nuove pavimentazioni, per il ripristino degli intonaci e per le tinteggiature interne, per la realizzazione del controsoffitto in gesso, per sistemare gli infissi e per realizzare un angolo cottura per attività formative e ricreative dell’oratorio stesso.

La Parrocchia ha sempre fra le proprie finalità l’attività sociale ed umanitaria anche con varie attività ricreative e di socializzazione, favorendo l’aggregazione e la crescita dei giovani e delle famiglie della comunità. A sollecitare l’intervento del Comune è stato lo stesso parroco.

