Maracalagonis, 17mila euro del Comune per sistemare l'oratorio della parrocchiaLa somma sarà utilizzata per il rifacimento e la posa di nuove pavimentazioni
La Giunta comunale di Maracalagonis ha concesso alla parrocchia “Santissima Vergine degli Angeli”, un contributo di 17mila euro per la sistemazione dell’oratorio.
La somma sarà utilizzata per il rifacimento e la posa di nuove pavimentazioni, per il ripristino degli intonaci e per le tinteggiature interne, per la realizzazione del controsoffitto in gesso, per sistemare gli infissi e per realizzare un angolo cottura per attività formative e ricreative dell’oratorio stesso.
La Parrocchia ha sempre fra le proprie finalità l’attività sociale ed umanitaria anche con varie attività ricreative e di socializzazione, favorendo l’aggregazione e la crescita dei giovani e delle famiglie della comunità. A sollecitare l’intervento del Comune è stato lo stesso parroco.