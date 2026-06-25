Otto medaglie internazionali, di cui tre d'oro, per portare il nome della Trexenta e della Sardegna ai vertici dell'eccellenza casearia mondiale. È il prestigioso risultato ottenuto dal Caseificio Antonio Garau dal 1880 agli International Cheese & Dairy Awards (ICDA), tra i più autorevoli concorsi internazionali del settore lattiero-caseario. La storica azienda di Mandas ha conquistato complessivamente otto riconoscimenti in una competizione che ogni anno vede sfidarsi migliaia di formaggi e prodotti lattiero-caseari provenienti da numerosi Paesi e valutati alla cieca da una giuria composta da esperti indipendenti. A brillare sono state soprattutto le tre medaglie d'oro assegnate ai formaggi Su Crabittu, Colline di Mandas e Su Nuraxi. Sul podio anche tre medaglie d'argento per Su Crabittu, Blue Marina e Piccante di Trexenta, mentre il medagliere si completa con due bronzi conquistati da Granduca di Mandas e Cardureu. Un risultato che assume un valore ancora più significativo se si considera il prestigio degli International Cheese & Dairy Awards, nati nel Regno Unito nel 1897 e considerati da oltre un secolo uno dei principali punti di riferimento per produttori, buyer e operatori del comparto lattiero-caseario mondiale.

Le valutazioni vengono effettuate esclusivamente sulla qualità del prodotto, senza alcun riferimento al marchio o all'origine, rendendo ogni medaglia una certificazione internazionale di eccellenza. «Gli International Cheese & Dairy Awards sono tra le più antiche e prestigiose competizioni lattiero-casearie al mondo», sottolineano Marina e Mimmo Garau, che guidano l'azienda di famiglia. «Le otto medaglie conquistate dal Caseificio Antonio Garau dal 1880, tra cui tre ori, rappresentano un riconoscimento internazionale dell'eccellenza produttiva dell'azienda e della tradizione casearia della Sardegna. Questo risultato rappresenta un motivo di grande orgoglio per tutta la nostra famiglia e per le persone che ogni giorno lavorano con passione nel caseificio». Per un'azienda che produce formaggi dal 1880, il successo ottenuto nel concorso britannico rappresenta molto più di una semplice affermazione commerciale. Le otto medaglie, e in particolare i tre ori, certificano la capacità di competere ai massimi livelli con produttori provenienti da tutto il mondo, contribuendo a rafforzare l'immagine della Sardegna come terra di eccellenze agroalimentari. Un riconoscimento che premia oltre 140 anni di storia e che conferma il ruolo del caseificio mandarese come ambasciatore della tradizione casearia isolana nei mercati internazionali.

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