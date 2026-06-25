Acqua non potabile a Sestu. La notizia è stata data nella tarda serata di ieri e il problema riguarda unicamente la zona nord dell’abitato, al di là del fiume. La zona interessata è quella tra la via Giulio Cesare e Via San Gemiliano, la stessa zona in cui, per capire meglio, si trovano dunque via Roma, via Gorizia, via Piave, e così via.

La notizia è stata diffusa nella tarda serata di ieri. “Il valore del parametro batteri coliformi è risultato non conforme”, spiega un rapporto della Asl. In pratica, per gli esperti della Asl, l’acqua è “non idonea al consumo umano. Non può essere utilizzata come bevanda e per la preparazione degli alimenti”. Non si conoscono ancora le cause. Asl ha svolto le sue analisi dopo una prima segnalazione di Abbanoa.

È consentito l’utilizzo, ma solo dopo la bollitura, per l’igiene personale e della casa.

Il Comune ha prontamente diramato un’ordinanza, firmata dal neo sindaco Michele Cossa, che vieta di bere l’acqua, usarla per lavarsi e cucinare, fino a nuove comunicazioni. Tanti disagi per gli abitanti che si sono precipitati nei centri commerciali a fare scorte di bottiglie d’acqua.

“Siamo in costante contatto con gli enti competenti e vi terremo aggiornati sull’evoluzione della situazione e sui tempi necessari per il ripristino della piena normalità. Grazie a tutti per la collaborazione”, ha dichiarato Cossa su Facebook.

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