Burcei, presentata la nuova Giunta comunaleIl neosindaco Malloru ha scelto gli assessori che lo affiancheranno nella consigliatura
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Prima riunione del Consiglio comunale di Burcei dopo le ultime elezioni amministrative vinte dalla lista Nuovi Orizzonti per Burcei col neo sindaco Marcello Malloru.
È stata presentata la Giunta composta da Jonata Mucelli, Vicesindaco e Assessore con delega all’Ambiente, Strade rurali, Piccole manutenzioni e Cultura; Tiziana Asuni con delega ai Servizi Sociali e Pubblica Istruzione; Sara Perra, con delega allo Sport e Salute Pubblica; Ivan Lobina, con delega al Turismo.
Assegnate ulteriori deleghe ai consiglieri: Davide Quarto si occuperà di Eventi e Associazioni, Davide Mucelli, di Attività Produttive, Stefano Lecca di Politiche Giovanili e Sandro Melis di Agricoltura.
Il sindaco ha anche nominato i suoi collaboratori: sono Daniele Zuncheddu che seguirà la Comunicazione e la Viabilità, Nicola Marcia che si occuperà dei Servizi energetici, tradizioni e Lingua sarda, Sofia Zuncheddu, dei Servizi sociali e Sanità, Matteo Monni dei Servizi manutentivi e Ugo Maccioni del Decoro urbano.
Durante la riunione c'è stata la proclamazione degli eletti e il giuramento del sindaco.
La consigliera comunale Tilde Scalas attraverso fFacebook ha annunciato la sua rinuncia alla carica (alle elezioni era la candidata a sindaca della lista "ViviAmo Burcei") per lasciare spazio a un giovane che assieme agli altri eletti «potrà avere un ruolo importante per il futuro del paese».
Raffaele Serreli