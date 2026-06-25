L'ecocentro realizzato dalla Cosir a Solanas, frazione turistica di Sinnai, è ancora chiuso. Ultimato da tempo, non è mai entrato in funzione.

Nel frattempo l'estate è esplosa con la borgata affollata di turisti e villeggianti soprattutto il sabato e la domenica. I consiglieri comunali di Forza Italia e Roberta Simoni, hanno presentato una interpellanza consiliare, chiedendo, in attesa dell'apertura, «il ripristino immediato dei passaggi estivi per la raccolta differenziata attuati nell'estate 2025 nella località turistica».

In sostanza si chiede si chiede la modifica di una Deliberazione di Giunta n. 209 del 2025, che ha drasticamente tagliato i passaggi estivi per umido, carta, plastica, vetro e dimezzato la raccolta del secco. I due consiglieri chiedono al Comune di «sospendere o revocare le parti della Delibera del 2025 relative alla frazione di Solanas che hanno eliminato i potenziamenti estivi del servizio porta a porta, fino al momento in cui l'ecocentro sarà effettivamente e regolarmente operativo».

In particolare, Zucca e Simoni chiedono 2 passaggi settimanali per la raccolta della carta e il cartone; 2 passaggi settimanali per la plastica; 2 passaggi settimanali per il vetro e le lattine; 2 passaggi settimanali per il secco residuo per la sola frazione di Solanas e Torre delle Stelle.

Raffaele Serreli

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