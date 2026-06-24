l’incendio
24 giugno 2026 alle 17:47aggiornato il 24 giugno 2026 alle 18:21
Fiamme a Sestu: interventi di due elicotteri, dei forestali e dei Vigili del fuocoIl rogo si è sviluppato tra le stoppie: nessun danno alle persone
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Fiamme nelle campagne di Sestu con intervento degli elicotteri arrivati dalle basi di Pula e Villasalto e della forestale di Dolianova.
Sul posto coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S (Direttore delle Operazioni di spegnimento) della stessa Stazione Forestale di Dolianova.
Il fuoco si è sviluppato tra le stoppie: nessun danno alle persone.
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