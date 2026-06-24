Fiamme nelle campagne di Sestu con intervento degli elicotteri arrivati dalle basi di Pula e Villasalto e della forestale di Dolianova. 

Sul posto coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S (Direttore delle Operazioni di spegnimento) della stessa Stazione Forestale di Dolianova.

Il fuoco si è sviluppato tra le stoppie: nessun danno alle persone.

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