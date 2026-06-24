Fiamme nelle campagne di Quartucciu dove sono andati a fuoco alcuni ettari di terreno assieme a sterpaglie.

Sul posto i Vigili del fuoco di Cagliari, i forestali e le associazioni di volontariato. Anche in questo caso le fiamme sono state rapidamente circoscritte e domate.

Diversi gli incendi anche in altre località dell’hinterland cagliaritano.

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