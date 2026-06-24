Un guasto sulla rete di media tensione, con ogni probabilità dovuto alle elevate temperature e alla contemporanea richiesta di grandi quantitativi di potenza elettrica, ha causato continui stacchi della luce nei diversi quartieri di Quartu, fin da martedì notte e poi nella giornata di oggi, con enormi disagi per i cittadini costretti a fare a meno dei condizionatori. Così c'è chi ha cercato refrigerio dormendo in veranda e chi sventolandosi con i ventagli.

«Grazie alle manovre di rete - ha precisato in una nota Enel Distribuzione - e alla conseguente rialimentazione da altre linee, si sono evitate interruzioni prolungate».

Anche oggi, «ci sono state varie operazioni sul campo per la presenza di alcuni altri guasti. Proprio al fine di evitare queste problematiche, si sta procedendo a investire notevolmente sulla rete elettrica con nuove linee e costruendo nuove cabine primarie e secondarie, per venire incontro alla domanda sempre maggiore di energia elettrica e dare più potenza e stabilità».

Una di queste cabine primarie è in fase di costruzione, non senza polemiche, al confine del parco di Molentargius tra via della Musica e via Don Giordi e distribuirà elettricità a circa 20.000 clienti e, come recitano i cartelli all’ingresso del cantiere, «garantirà la continuità del servizio riducendo il numero di interruzioni per i clienti».

I continui stacchi di energia sia martedì che ieri hanno interessato soprattutto la zona di Santo Stefano e poi le aree di Sacro Cuore, via Tasso, via Cilea, via Paganini, via Settembrini, via De Candia e tante altre. I cali di tensione hanno causato guasti agli elettrodomestici oltre a lasciare le persone senza la possibilità di accendere i condizionatori.

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