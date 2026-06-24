Lunghe attese e nervi tesi al capolinea dei bus in via Brigata Sassari a Quartu, dove decine di persone si sono ritrovate nelle ore torride del primo pomeriggio ad aspettare per oltre un'ora l’arrivo dell’1Q diretto a Terra Mala passando per il litorale e del 40 e 41 che transitano invece nel centro della città.

«Uscita dal lavoro sono andata a prendere il bus in via Brigata Sassari alle 13 - racconta Marta Agus, 24 anni - ho capito subito che c’era qualcosa che non andava perché c’erano diverse persone e nessun pullman parcheggiato».

I minuti passano. «Si fanno le 14 e ancora non c’era traccia né del 40, né del 41, né dell’1Q».

A un certo punto, «vediamo arrivare l’1Q e tiriamo un sospiro di sollievo perché davvero non si poteva stare dal caldo, un signore si stava anche sentendo male, ma invece l’autista ci dice che era fuori servizio e che doveva andare in deposito».

Nemmeno i tabelloni luminosi, «davano alcuna indicazione, tutto spento, così non ti potevi nemmeno regolare sui tempi».

Alla fine saranno «due le ore di attesa per l’1Q e ancora di più per il 41. Una situazione assurda, si stavano lamentando tutti, non è possibile con queste temperature aspettare tutto quel tempo».

Stessi disagi anche ieri quando, come denunciano alcuni utenti, il QEX ha saltato diverse corse con ritardi di un'ora. Ma sono tanti i cittadini che segnalano ritardi e corse saltate anche nei giorni precedenti.

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