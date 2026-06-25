Giorni fa la Città metropolitana ha avviato i primi lavori da tempo sollecitati sia dal Comune che dal "Comitato cittadino per la strada". Avviata la realizzazione della segnaletica orizzontale, si chiede ora di migliorare, quella verticale, sistemare la carreggiata e i guard rail in parte da anni anche arrugginiti. Si chiede insomma una provinciale che consenta a tutti di viaggiare in sicurezza anche in attesa della realizzazione dell'intera nuova strada Burcei-Sinnai-Maracalagonis-vecchia Orientale sarda programmata, finanziata e appaltata da tempo. Lo scorso inverno proprio la Città metropolitana in un incontro pubblico, tenutosi a Burcei aveva assicurato la sistemazione della provinciale 21, lavori come detto ora avviati.

In merito il "Comitato cittadino per la strada" in un comunicato scrive che proprio dei «Primi passi concreti per la messa in sicurezza della vecchia strada provinciale 21, l'arteria stradale storicamente al centro delle proteste per lo stato di forte dissesto. Hanno preso ufficialmente il via i primi interventi di manutenzione ordinaria sul tracciato, sbloccati dopo il decisivo incontro avvenuto lo scorso 25 maggio tra i rappresentanti della Città Metropolitana e il comitato cittadino».

Al tavolo operativo hanno partecipato il responsabile della viabilità, l'ingegnere Paolo Mereu, e il responsabile della sicurezza stradale dell'ente metropolitano, Omar Zaher. Proprio il proficuo dialogo con i delegati del comitato – Salvatore Malloru, Francesca Pitzalis e Vittorio Monni – ha permesso di tradurre in tempi rapidi le storiche istanze dei residenti in un piano d'azione immediato.

Gli operai sono già entrati in azione per eseguire lo sfalcio dell'erba lungo i margini della carreggiata, a cui è seguita l'applicazione della segnaletica orizzontale per migliorare la visibilità. Secondo il cronoprogramma concordato, il piano di restyling a breve termine prevede ulteriori step per incrementare i livelli di sicurezza automobilistica: l'installazione della nuova segnaletica verticale; il posizionamento di catarifrangenti stradali; la pulizia approfondita delle cunette per il deflusso delle acque piovane.

«L'obiettivo finale- scrive il Comitato dei cittadini- resta la realizzazione della nuova strada Burcei-Sinnai-Maracalagonis. Nonostante la parziale soddisfazione per l'avvio di questi lavori-tampone, il comitato dei cittadini mantiene alta la guardia. L'obiettivo principale del territorio resta infatti la realizzazione della nuova strada provinciale Burcei-Sinnai-Maracalagonis, un'opera attesa da anni per porre fine all'isolamento e ai pericoli della vecchia tratta. Il comitato vigilerà con la massima attenzione sul rispetto delle tempistiche, ricordando che l'avvio dei cantieri per il secondo lotto della nuova strada è previsto per il prossimo autunno». Intanto la nuova amministrazione comunale dopo gli ultimi due recenti icidenti lungo la provinciale chiede anche l'installazione di in ripetitore telefonico, i cui segnali su questo tracciato di montana sono del tutto assenti.

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