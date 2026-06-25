Lunedì sono in programma alcuni lavori del gestore dell’energia elettrica sulle linee che alimentano anche l’impianto di sollevamento idrico Sibiola in località Pauli Mannu, nel territorio di Serdiana. L’intervento sarà eseguito dalle 8.30 alle 15.30: in tale fascia oraria l’impianto si fermerà con conseguente interruzione dell’alimentazione idrica ai serbatoi dei Comuni di Serdiana, Dolianova e Soleminis. L’erogazione all’utenza dei centri interessati sarà garantita dalle scorte presenti nei relativi serbatoi fino al loro esaurimento. Potranno verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni soprattutto nelle zone più alte degli abitati. Il servizio riprenderà a pieno regime con il ripristino della fornitura elettrica e la riattivazione dell’impianto.

Sarà cura dei tecnici del Gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

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