l’incidente
24 giugno 2026 alle 22:05aggiornato il 24 giugno 2026 alle 22:07
Quartu, scontro fra un’auto e un monopattino: grave un ragazzoIl giovane è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice rosso
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Incidente stradale a Quartu dove un’auto si è scontrata con un monopattino. Un ragazzo ha avuto la peggio finendo in ospedale in codice rosso.
La prognosi è legata agli accertamenti ospedalieri. Illeso l'automobilista. I rilievi di legge sono stati effettuati dalla Polizia locale.
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