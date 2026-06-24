Incidente stradale a Quartu dove un’auto si è scontrata con un monopattino. Un ragazzo ha avuto la peggio finendo in ospedale in codice rosso.

La prognosi è legata agli accertamenti ospedalieri. Illeso l'automobilista. I rilievi di legge sono stati effettuati dalla Polizia locale.

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