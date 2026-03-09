A Quartu per giovedì 12 marzo Abbanoa ha programmato un intervento di efficientamento della rete idrica in corrispondenza con l’incrocio tra via Cimabue e la via Marconi.

Per l’esecuzione dei lavori, che inizieranno alle 8 e saranno portati a termine secondo previsioni intorno alle 18, si renderà necessario interrompere l’erogazione idrica in tutto l’abitato perché i lavori riguarderanno uno dei nodi principali della rete cittadina: si verificheranno, quindi, cali di pressione e temporanee interruzioni. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione delle operazioni. L’erogazione è garantita, invece, nel litorale perché la fascia costiera è alimentata da un diverso acquedotto.

