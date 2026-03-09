Sestu, esalazioni tossiche mentre stura il water: finisce in ospedaleIn un’attività commerciale sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del nucleo batteriologico
Ha usato dei prodotti chimici per disostruire lo scarico di un water intasato ed è rimasto intossicato.
Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del nucleo biologico chimico batteriologico, questa mattina, nel magazzino di un’attività commerciale della zona industriale di Sestu per sventare conseguenze peggiori provocate da un prodotto chimico.
Le esalazioni tossiche sono costate un trasferimento in ospedale all’addetto dell’attività: le sue condizioni, per fortuna, non destano preoccupazioni.
La squadra inviata dal comando di Cagliari, intanto, con strumenti e dispositivi di protezione individuale in dotazione, hanno effettuato le verifiche per rilevare la tipologia delle sostanze utilizzate ed effettuato il monitoraggio dell'aria all'interno dei locali, ripristinando le condizioni di sicurezza nella struttura.
(Unioneonline/E.Fr.)