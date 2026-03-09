Mercoledì 11 marzio, dalle 8 alle 9, i tecnici della Pro Service S.p.a, Servizio antinsetti, effettueranno la derattizzazione in corrispondenza delle pertinenze pubbliche al Parco di Via Stoccolma, nelle Vie Amsterdam (tra i civici 8 e 13, pressi civici 20 e 27), Via Pira (tra i civici 2 e 4, pressi civici 23 e 27) e Mosca (tra i civici 1 e 49, tra i civici 10 e 12);

Sarà vietato danneggiare o sottrarre postazioni di distribuzione del prodotto utilizzato; toccare, manomettere o asportare il prodotto utilizzato, introdurre nelle pertinenze Comunali trattate animali domestici liberi e/o sprovvisti di museruola; e abbandonare qualsiasi rifiuto lungo il perimetro delle strade all’interno delle aree pubbliche o private interessate dall’intervento.

