Villaputzu al primo posto in Sardegna per la raccolta differenziata. Il prestigioso riconoscimento è stato conferito all’amministrazione comunale durante l’Ecoforum di Legambiente. In base al monitoraggio nel 2024, anno di riferimento del riconoscimento, è stata registrata una media dell’89,3 per cento di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti: un dato che colloca Villaputzu al primo posto a livello regionale. Nel 2025 il dato è stato ulteriormente migliorato, superando in alcuni mesi il 90 per cento.

“Un traguardo importante – ha sottolineato il sindaco Sandro Porcu - reso possibile dal lavoro sinergico tra gli uffici comunali e il servizio di raccolta differenziata, che ringraziamo sinceramente, ma soprattutto grazie all’impegno e alla collaborazione di tutta la cittadinanza”. Il primo cittadino ha poi spiegato che il prossimo obiettivo “è quello di ridurre le tariffe della Tari, siamo sulla buona strada anche perché ormai siamo partiti con la tariffa puntuale”.

Una richiesta, quella della riduzione delle tariffe, che è arrivata anche dalla minoranza: “Un bel traguardo – ha detto il capogruppo Mimmo Solina – e complimenti ai cittadini perché stanno differenziando bene. Cittadini che adesso si aspettano di pagare un po’ meno”. Villaputzu negli ultimi anni è sempre stata ai primo posti in Sardegna per quanto riguarda le percentuale della raccolta differenziata.

