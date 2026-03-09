«Con questo intervento vogliamo garantire spazi più adeguati e servizi più efficienti per cittadini e imprese». Così il sindaco Alessandro Pireddu commenta l’approvazione, da parte della Giunta comunale, del progetto esecutivo per la nuova sede del Centro per l’Impiego di Senorbì. La struttura sorgerà nell’edificio dell’ex Casa dello Studente di via Campioni, individuato come soluzione più idonea dopo una serie di sopralluoghi tecnici e confronti con l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (Aspal). L’intervento nasce dall’esigenza di superare le criticità dell’attuale sede di via Carlo Sanna (struttura privata), che non consente più un’efficiente erogazione dei servizi.

Il progetto, dal valore complessivo di 600 mila euro, è finanziato nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) al potenziamento dei Centri per l’Impiego. I lavori prevedono interventi di adeguamento impiantistico, efficientamento energetico e riorganizzazione degli spazi per rendere la struttura più moderna e funzionale. Circa 426 mila euro saranno destinati ai lavori, mentre la restante parte coprirà spese tecniche, Iva e altre voci del quadro economico. Il progetto ha già ottenuto il parere favorevole dell’Aspal ed è stato validato dal responsabile unico del procedimento, l’ingegnere Gian Giuseppe Melis. Con l’approvazione dell’esecutivo l’amministrazione potrà ora avviare le procedure per l’appalto e l’avvio dei lavori.

