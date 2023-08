Vandali in azione stanotte alla stazione ferroviaria di Mandas dove sono stati imbrattati con la vernice spray i nuovi treni Stadler. Il gesto a un solo mese dall’inaugurazione del convoglio in servizio sulla tratta che collega il paese con Monserrato e Isili.

A renderlo noto il segretario della Fit Cisl, Alessandro Russu: «Alcuni incivili hanno agito nella notte, approfittando dell'assenza di personale aziendale. Ora l’ARST sarà costretta a ripulire con risorse proprie il treno, che nel frattempo non potrà circolare». «Quello che indigna maggiormente - sottolinea ancora Russu - è che questo gesto incivile danneggia treni appena entrati in servizio, proprio nel momento in cui ARST sta lavorando per migliorare il servizio di trasporto ferroviario per viaggi più veloci e un comfort di alto livello per i passeggeri. Il messaggio che deve passare, soprattutto tra i ragazzi, è che simili atti vandalici comportano un enorme dispiego di energie organizzative ed economiche a danno degli utenti della linea e della collettività tutta. L’inciviltà di pochi - conclude il segretario - danneggia tutti coloro che quotidianamente utilizzano i mezzi pubblici per spostarsi e che nei prossimi giorni subiranno disagi e disservizi indipendenti dal gestore».

Rabbia e sgomento anche da parte del sindaco di Mandas, Umberto Oppus, che su Facebook ha aggiornato i suoi follower con un post dedicato a quanto successo. «I “soliti noti” hanno deturpato i treni. Costi aggiuntivi per ripulire, disagi per i pendolari, ritardi nei treni e via di seguito. Mi auguro che Arst posizioni subito le telecamere e non solo la guardia giurata, presente in stazione anche stanotte».

(Unioneonline/v.f.)

