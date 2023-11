Il crocifisso ritrovato. Ricomparso miracolosamente in un’asta di Sotheby’s a Londra. Lotto numero 138. La storia del manufatto d’argento del XVII secolo, rubato nei primi anni Settanta del secolo scorso nella chiesa parrocchiale di San Giacomo a Mandas.

Un caso insoluto, il crocifisso sembrava svanito nel nulla. La speranza di recuperarlo sempre più flebile. Nell’altare maggiore della parrocchiale un’assenza troppo dolorosa per i fedeli. Un tempo lunghissimo in attesa di un indizio per fare luce sulla vicenda e per riportare a casa il crocifisso. Ora la traccia c’è e porta a Londra nella casa d’aste più prestigiosa del mondo.

Una traccia importante che il sindaco Umberto Oppus vuole sfruttare. Il primo cittadino ha inviato una lettera alle autorità in grado di scongiurare il pericolo che il manufatto sia venduto al miglior offerente.

Il primo atto dell’asta era previsto venerdì scorso, ma nessun potenziale acquirente si è presentato. Prezzo di partenza: 5500 euro. Oppus ha indirizzato una richiesta di aiuto ai ministri della Cultura e degli Esteri, Sangiuliano.

I dettagli nell’articolo su L’Unione Sarda in edicola e nell’edizione digitale

© Riproduzione riservata