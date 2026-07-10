La spiaggia inclusiva di San Giovanni - ad appena tre chilometri dal centro abitato di Muravera - da ieri è di nuovo a disposizione della comunità e dell’intero territorio del Sarrabus e del Gerrei (ma anche dei turisti).

Ad inaugurarla “Domu Mia”, l’associazione che da quattro anni sta costruendo una spiaggia «dove ogni persona possa vivere il mare senza barriere, con libertà, dignità e gioia».

Tantissime le persone presenti al taglio del nastro. C’erano gli amministratori locali, le associazioni del territorio, don Vittorio Quaranta (responsabile dell'ufficio per l'inclusione delle persone con disabilità) e i numerosi volontari che sostengono attivamente le iniziative di Domu Mia.

«Un grande grazie – ha detto il presidente di Domu Mia Ninni Santus - va a chi continua a credere nella nostra missione. Ai volontari, cuore pulsante della spiaggia inclusiva, alle istituzioni, alle associazioni partner e a tutte le persone che con la loro presenza hanno reso questa giornata ancora più bella».

La festa è stata accompagnata dalla musica dal vivo dei Glees, con melodie irlandesi e sarde, che hanno regalato energia, sorrisi e un’atmosfera di magia. Diverse le iniziative culturali (ma non solo) previste nel corso della stagione.

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