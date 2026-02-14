Alberi abbattuti dal vento al cimitero di San VitoDa lunedì i lavori di smaltimento e abbattimento
Gravi danni anche all'interno del cimitero di San Vito dove il vento ha sradicato o piegato diversi alberi Lo stesso cimitero resterà chiuso sino al completamento dei lavori di smaltimento degli alberi abbattuti dalla furia del vento e all'abbattimento di quelli pericolanti. Il Comune già ha provveduto ad incaricare una ditta specializzata che interverrà con procedura urgenza da lunedì, condizioni meteorologiche permettendo.
Per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica e per ridurre il rischio di danni alle persone, sino alla riapertura in caso di funerali sarà concesso l'ingresso ai soli familiari.
Raffaele Serreli