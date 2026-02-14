Dopo mesi di preparazione, a Guamaggiore è tornato il Carnevale organizzato dall’associazione turistica Pro loco. I volontari hanno lavorato a lungo alla realizzazione dei pupazzi e del carro, curando ogni dettaglio tra cartapesta e colori. La mattinata si era aperta con la pioggia, che ha fatto temere uno stop alla sfilata. Poi il miglioramento del tempo ha consentito la partenza del corteo per le vie del paese.

Musica, animazione e bolle di sapone hanno accompagnato il passaggio del carro, seguito da bambini e famiglie. Positiva la partecipazione, con diversi gruppi e carri arrivati dagli altri paesi della Provincia.

«Grazie alle insegnanti e al dirigente scolastico che credono nella forza di queste iniziative, nella bellezza di regalare un ricordo che resterà - è il commento affidato ai social del vicesindaco Nicola Caria - . Non abbiamo solo sfilato: abbiamo trasformato un giorno qualunque in un momento che profuma di magia. Ci rivediamo l’anno prossimo, con nuovi pupazzi, nuovi sogni e la stessa meraviglia negli occhi».

