È stata ripristinata l’energia elettrica nella lottizzazione La Rocca a Santa Maria, in località Cristolu Podda e in diverse zone di Quirra e nell’agro di Villaputzu. Permangono però situazioni di forte criticità in diverse zone del territorio comunale a causa dei gravissimi danni provocati dal maltempo di questi giorni.

Le squadre Enel sono ancora al lavoro nelle zone in cui ancora non è stata ripristinata l’energia elettrica.

Lunedì la Giunta comunale delibererà la dichiarazione dello stato di calamità naturale per garantire il supporto necessario alla ripresa e alla ricostruzione attraverso la conta dei danni. Oggi sono rimaste chiuse anche le scuole. Pesantissimi i danni anche nelle campagne a causa del maestrale e delle piogge.

© Riproduzione riservata