maltempo
14 febbraio 2026 alle 20:23
Settimo San Pietro, rinviate le manifestazioni del CarnevaleLa decisione del Comune a causa delle condizioni meteo
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Rinviato a causa del maltempo, a data da destinarsi, il Carnevale settimese organizzato da Pro Loco e il Comune. La manifestazione era in programma per sabato 14 febbraio, con la sfilata di maschere e carri allegorici, oltre a tutta una serie di eventi di contorno programmati a Casa Dessì, compresa la zeppolata.
© Riproduzione riservata