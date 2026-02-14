Rinviato a causa del maltempo, a data da destinarsi, il Carnevale settimese organizzato da Pro Loco e il Comune. La manifestazione era in programma per sabato 14 febbraio, con la sfilata di maschere e carri allegorici, oltre a tutta una serie di eventi di contorno programmati a Casa Dessì, compresa la zeppolata. 

