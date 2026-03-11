Variazioni di orario per alcune corse della linea 171 dell’ArstVariazione introdotte per un maggior coordinamento con gli orari della Metro
Variazioni di orario da oggi per alcune corse della linea 171 di ARST. Le modifiche sono state introdotte a seguito dell’aggiornamento degli orari delle linee 1, 2 e 3 della MetroCagliari, con l’obiettivo di migliorare il coordinamento e l’integrazione tra i diversi servizi di trasporto pubblico.
I nuovi orari della linea 171 sono: corsa 3: alla fermata Settimo S.P. Stazione, riduzione del tempo di sosta con anticipo da 07:19 a 07:14. Corsa 5: anticipo da 07:40 a 07:35. Ccorsa 11: anticipo da 10:10 a 10:05. Corsa 13: posticipo da 12:08 a 12:10. Corsa 17: posticipo da 13:08 a 13:10. Corsa 21: posticipo da 13:38 a 13:40. Corsa 25: posticipo da 14:09 a 14:10. Corsa 27: posticipo da 14:36 a 14:40. Corsa 29: posticipo da 15:08 a 15:12.