Variazioni di orario da oggi per alcune corse della linea 171 di ARST. Le modifiche sono state introdotte a seguito dell’aggiornamento degli orari delle linee 1, 2 e 3 della MetroCagliari, con l’obiettivo di migliorare il coordinamento e l’integrazione tra i diversi servizi di trasporto pubblico.

I nuovi orari della linea 171 sono: corsa 3: alla fermata Settimo S.P. Stazione, riduzione del tempo di sosta con anticipo da 07:19 a 07:14. Corsa 5: anticipo da 07:40 a 07:35. Ccorsa 11: anticipo da 10:10 a 10:05. Corsa 13: posticipo da 12:08 a 12:10. Corsa 17: posticipo da 13:08 a 13:10. Corsa 21: posticipo da 13:38 a 13:40. Corsa 25: posticipo da 14:09 a 14:10. Corsa 27: posticipo da 14:36 a 14:40. Corsa 29: posticipo da 15:08 a 15:12.

