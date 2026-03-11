A San Vito, dopo una lunga sospensione, è stato ripristinato il servizio per il ritiro delle apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nelle abitazioni (Raee). Ad effettuare il ritiro direttamente presso le case dei cittadini – solo su prenotazione - la stessa ditta che gestisce il servizio di igiene urbana.

«Per questo motivo – ha sottolineato in una nota l‘amministrazione comunale di San Vito – occorre contattare la ditta al numero verde 371 3364378 da lunedì al venerdì nella fascia oraria compresa fra le 9 e le 12.30». Il ritiro avverrà secondo l’ordine di prenotazione (come già avviene per gli ingombranti) e secondo la sub categoria del Raee.

Nel mese di marzo, per agevolare eventuali giacenze nelle abitazioni, sono previsti più ritiri, sempre in base alla categoria (si parte da giovedì 19, poi sabato 21 e ancora giovedì 26). Da aprile il ritiro avverrà, in base alla categoria delle apparecchiature, il primo o il terzo giovedì del mese. Nelle apparecchiature elettriche di piccole dimensioni (sigla R4) sono compresi, ad esempio, frullatori, aspirapolveri, telefoni cellulari, giocattoli elettronici, utensili elettrici, videocamere, strumenti musicali, apparecchi di illuminazione e dispositivi medici non contaminati. Nella R2, invece, sono compresi i grandi elettrodomestici come lavatrici, lavastoviglie e forni elettrici.

