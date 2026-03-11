Già da quest’anno la messa a norma della palestra, il completamento dell’area industriale e una nuova piazza a Olia Speciosa. Poi, nel 2027, la casa di riposo per anziani con centro medico e la riqualificazione della ex colonia penale. Sono solo alcune delle grandi opere pubbliche che l’amministrazione comunale di Castiadas conta di portare a compimento in questi due anni. Le somme sono state messe in campo nel corso dell’ultimo Consiglio comunale con l’approvazione del bilancio di previsione 2026-2028. “Quest’anno – ha spiegato il sindaco Eugenio Murgioni – abbiamo messo a disposizione 13 milioni di euro mente per il 2027 arriviamo a 77 milioni di euro. Un record per un Comune piccolo come Castiadas”.

Nel dettaglio 34 milioni di euro sono stati destinati alla riqualificazione dell’area Ex Carceri, sette milioni alla valorizzazione del litorale (parcheggi, servizi, sorveglianza), sei milioni (in due anni) per percorsi ciclopedonali, 3,6 milioni per la messa in sicurezza del territorio (dissesto idrogeologico) e tre milioni per il ripristino della viabilità.

Quasi sette milioni serviranno invece per la prima casa riposo anziani del Sarrabus, in progetto ad Olia Speciosa. “Quest’ultima è un’opera strategica – aggiunge il primo cittadino – che risponde ai bisogni degli anziani e delle famiglie di Castiadas ma anche di Villasimius, Muravera, San Vito e Villaputzu. Una casa di riposo che avrà anche un centro medico integrato”.

