A Cagliari arrivano due nuove rotatorie. Saranno operative da lunedì 16 marzo, in piazza Amendola e piazza Deffenu. Con un’ordinanza del Comune, le due piazze saranno regolate come rotatorie dal 16 marzo 2026 al 15 marzo 2027.

Il provvedimento prevede anche la chiusura della corsia preferenziale riservata agli autobus nel tratto tra piazza Amendola e largo Carlo Felice. Le modifiche alla viabilità sono necessarie per permettere la prosecuzione dei lavori della metropolitana leggera.

Secondo quanto previsto dall’ordinanza, in piazza Amendola la circolazione sarà organizzata con la rotatoria, i semafori verranno spenti e sarà introdotto il limite di velocità di 30 chilometri orari. Stesse modalità anche in piazza Deffenu.

(Unioneonline)

