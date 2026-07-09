Proseguono a Mandas gli interventi per la messa in sicurezza delle proprietà comunali e della pubblica incolumità in via Manno. In questi giorni sono partiti i lavori per la ricostruzione del muro in pietra, un'opera che consentirà anche di valorizzare il centro storico del paese. L'amministrazione comunale guarda già ai prossimi interventi: sono infatti in corso le valutazioni per la riqualificazione del compendio di Sant'Antonio, con l'obiettivo di recuperare e rendere maggiormente fruibile un'area di particolare interesse per la comunità.

«I lavori stanno procedendo secondo il programma che ci siamo dati – sottolinea il sindaco Umberto Oppus –. Continuiamo a investire nella sicurezza e nella tutela del nostro patrimonio, portando avanti interventi che contribuiscono a migliorare il decoro urbano e a valorizzare il centro storico. Parallelamente stiamo progettando la riqualificazione del compendio di Sant'Antonio, un altro tassello importante per lo sviluppo del paese».

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