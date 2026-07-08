La memoria dell’emigrazione e il legame con la propria terra diventano protagonisti del concorso fotografico “Isola Lontana, Anima Acanta”, promosso dal Comune di Gesico insieme alla Pro Loco, con il sostegno della Regione Sardegna, dell’Unione dei Comuni e delle Acli. L’iniziativa è rivolta ai cittadini nati o originari di Gesico che vivono fuori dalla Sardegna, in Italia o all’estero, e ai loro discendenti fino alla terza generazione. L’obiettivo è raccogliere immagini capaci di raccontare il percorso dell’emigrazione, il rapporto con le proprie radici e l’integrazione nei luoghi di destinazione, valorizzando il patrimonio di storie e ricordi custodito dalle famiglie gesichesi sparse nel mondo.

Ogni partecipante potrà presentare fino a due fotografie dedicate a due temi: “La partenza e il legame affettivo con la propria terra” e “La vita da emigrato: l’integrazione con la comunità ospitante”. Il bando invita, quando possibile, ad affiancare una fotografia d’epoca, preferibilmente in bianco e nero, a uno scatto recente a colori, per documentare il trascorrere del tempo e il percorso di vita lontano dall’Isola. Le fotografie dovranno essere inedite e accompagnate da una breve didascalia di massimo cinque righe. Gli elaborati potranno essere inviati entro le 23.59 del 5 agosto 2026 all’indirizzo email della Pro Loco di Gesico.

Una commissione composta da esperti di fotografia e rappresentanti del mondo dell’emigrazione selezionerà i migliori lavori sulla base dell’attinenza al tema, dell’originalità e della qualità tecnica. Ai primi tre classificati saranno assegnate targhe celebrative e menzioni d’onore. Più che una competizione, il concorso punta a costruire un archivio di immagini e testimonianze capace di raccontare l’identità di una comunità che, pur vivendo in tanti Paesi diversi, continua a mantenere vivo il legame con Gesico e con la Sardegna.

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