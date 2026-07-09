Grande festa oggi a Villasimius per i 105 anni di Tzia Bonuccia (Bonaria) Longoni, la più anziana nella storia del paese. Sorridente e ancora in forma la nonnina anche quest’anno ha ricevuto la visita del sindaco Gianluca Dessì e di alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale (c’era, fra gli altri, l’assessore Elena Marina). Tzia Bonuccia con un soffio ha spento le candeline e poi – tra una chiacchiera e un sorriso – ha gustato una fettina di torta con sopra la scritta “105, buon compleanno”. Il sindaco le ha quindi donato uno splendido mazzo di fiori.

Tzia Bonuccia, nata il 9 luglio del 1921, anche stavolta ha dato appuntamento a tutti al prossimo anno. Tanti i ricordi della signora Longoni. Nel 1946 sposò Efisio Dessì, proprietario terriero e di un bar ubicato nella centralissima piazza Incani. L'ultracentenaria oltre che accudire la famiglia ha dato una grossa mano di aiuto al marito nella conduzione del bar. Tra le sue passioni quella per i fiori che continua a coltivare e dei quali è orgogliosa. Quattro anni fa, all’età di 101 anni, è stata la più anziana a recarsi alle urne in occasione delle elezioni comunali.

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