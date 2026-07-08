Macellazione irregolare di ovini: nei guai un’azienda agricola del SarrabusLa scoperta dei carabinieri durante un’ispezione ha fatto scattare la segnalazione all’autorità giudiziaria
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Un'operazione congiunta tra i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Vito e il personale veterinario della ASL di Cagliari (Servizio di Igiene degli Alimenti di origine animale) ha portato alla segnalazione all'autorità giudiziaria del titolare di un'azienda agricola del Sarrabus per eventuali provvedimenti a suo carico. Durante l'ispezione di alcuni locali, i militari e i sanitari hanno scoperto all'interno di un magazzino un paio di carcasse di ovini, con ogni probabilità macellati pochissimo tempo prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.
L'intervento rientra nel fitto calendario di verifiche che l'Arma dei Carabinieri pianifica quotidianamente in sinergia con gli enti di vigilanza sanitaria. L'obiettivo primario resta la tutela della salute pubblica e la salvaguardia della filiera alimentare, garantendo che ogni fase – dalla macellazione allo stoccaggio, fino alla commercializzazione – avvenga nel rigido rispetto delle normative vigenti.