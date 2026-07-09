Centinaia di bottiglie di vetro incenerite, ingombranti, ferro e tanto altro. E' quanto è stato raccolto dai volontari di Cittadinanza Attiva Oikos , dopo l'incendio nei terreni tra via Italia e via Norvegia a Quartu nella zona di Quartello. I rifiuti , come sempre, sono stati differenziati e sistemati nelle buste in attesa del ritiro da parte della De Vizia. Purtroppo tra le erbacce dei terreni incolti non solo a Quartello ma in diverse zone della città, si annidano grosse quantità di rifiuti. Per la maggior parte bottiglie che vengono gettate dopo notti ad alto tasso alcolico.

Cittadinanza Attiva Oikos porta avanti da tempo una serie di passeggiate ecologiche ogni mese in quelle che sono le zone più critiche del territorio. E i volontari trovano anche quello che non ti aspetti. Come bottiglie di vetro abbandonate addirittura tra le cavità degli alberi, e migliaia di mozziconi di sigaretta.

Basta farsi un giro non solo nel litorale ma anche in centro per rendersi conto che praticamente tutti, appena finito di fumare, non hanno nessun problema a gettare la cicca a terra a volte anche senza guardare e magari facendola finire addosso a chi in quel momento sta passando nella strada.

Nei mesi scontri le passeggiate si sono concentrate soprattutto nel litorale tra le stradine di accesso alle spiagge di Mari Pintau e di Cala Regina, dove sono stati trovati anche tantissimi altri oggetti.

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