Riparte domani 9 luglio la rassegna letteraria "Letture in...Chiostro", che ogni estate anima il Chiostro dell'ex Convento dei Cappuccini di Villasor con incontri dedicati alla narrativa italiana contemporanea. L'edizione 2026, promossa dal Comune e curata dal Club di Jane Austen Sardegna con la collaborazione della Biblioteca Comunale, si apre con tre appuntamenti, tutti con inizio alle 19.00, che spazieranno dal noir al romanzo intimista fino alla grande narrazione contemporanea. Il primo ospite sarà Antonio Boggio, che il 9 luglio presenterà "Nero Mediterraneo" (Mondadori), dialogando con Ciro Auriemma. Il romanzo racconta una nuova indagine del commissario Alvise Terranova, innescata dallo sbarco di un peschereccio di migranti e dal ritrovamento del corpo di una giovane donna, in una trama che intreccia paura, pregiudizio e ricerca della verità lungo le rotte del Mediterraneo.

Martedì 14 luglio sarà la volta di Valeria Usala con "Nelle case degli altri" (Garzanti), in conversazione con Giuditta Sireus. Il libro segue le vite degli abitanti di un palazzo, componendo un racconto delicato su memoria, solitudine e cura.

Chiuderà la rassegna, martedì 21 luglio, Gesuino Némus con "La bambina che vide gli occhi di Dio" (Elliot), accolto da Colette Podda. Ambientato nell'immaginaria Telévras, il romanzo segue Gesuino e Cecilia lungo cinquant'anni di storia italiana, tra ironia e racconto di formazione.

"Letture in...Chiostro è un invito a vivere i luoghi della cultura con naturalezza", ha dichiarato l'assessora comunale alla Cultura Francesca Zorco, sottolineando come il chiostro si trasformi ogni estate in uno spazio di dialogo capace di creare legami duraturi. Sulla stessa linea Giuditta Sireus, direttrice artistica del Club di Jane Austen Sardegna, che ha scelto tre autori diversi tra loro ma accomunati dalla capacità di raccontare la complessità del presente.

Gli incontri, a ingresso libero e gratuito, si terranno tutti nel Chiostro dell'ex Convento dei Cappuccini di Villasor. La rassegna, sostenuta dal Comune di Villasor e dalla Regione Autonoma della Sardegna, proseguirà nei prossimi mesi con nuovi appuntamenti.

Il programma

- Giovedì 9 luglio – Antonio Boggio, "Nero Mediterraneo" (Mondadori), conduce Ciro Auriemma

- Martedì 14 luglio – Valeria Usala, "Nelle case degli altri" (Garzanti), conduce Giuditta Sireus

- Martedì 21 luglio – Gesuino Némus, "La bambina che vide gli occhi di Dio" (Elliot), conduce Colette Podda

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