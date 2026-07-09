Sono aperte le iscrizioni alla Serata della Terza Età, l'iniziativa promossa dall'Amministrazione comunale di Sarroch e dedicata ai cittadini residenti che abbiano compiuto 65 anni entro la data di scadenza delle iscrizioni.

L'evento, pensato come momento di incontro, socialità e condivisione, si svolgerà quest'anno nel cuore del centro storico, in piazza Repubblica, nella serata di venerdì 31 luglio.

Il programma prenderà il via alle 19 con la Santa Messa nella chiesa di Santa Vittoria. Alle 20.00 è previsto il ritrovo in Piazza Repubblica, dove il Sindaco e l'Amministrazione comunale rivolgeranno il loro saluto ai partecipanti. La serata proseguirà alle 20,30 con la cena accompagnata da intrattenimento musicale.

La quota di partecipazione è fissata in 15 euro a persona. È inoltre consentita l'iscrizione del coniuge anche nel caso in cui non abbia ancora compiuto 65 anni.

Le iscrizioni resteranno aperte fino al 20 luglio e potranno essere effettuate compilando l'apposito modulo online. La partecipazione è riservata a un massimo di 180 persone. Nel caso in cui le domande superino i posti disponibili, sarà data priorità ai partecipanti di maggiore età fino al raggiungimento del numero massimo previsto. Per le coppie di coniugi, ai fini della graduatoria sarà considerata l'età del coniuge più anziano.

Chi avesse bisogno di assistenza nella compilazione della domanda potrà rivolgersi al Centro di Aggregazione Sociale, aperto il lunedì dalle 8 alle 13, il martedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, e il giovedì dalle 8 alle 13.

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