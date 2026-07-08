Poggio dei Pini abbraccia la famiglia di Dario Paolo Garau, morto a 20 anni appena compiutiIl rombo delle moto per l’ultimo saluto al giovane rimasto vittima dello schianto con un camper sulla 195
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Tutta Poggio dei Pini si è stretta attorno alla famiglia di Dario Paolo Garau. La chiesa della Madonna di Lourdes si è riempita di familiari e tanti amici per l’ultimo saluto al ragazzo morto domenica sera in un incidente stradale sulla Statale 195 mentre rientrava da una giornata al mare e proprio il giorno seguente aver compiuto 20 anni.
Presente anche Beniamino Garau, sindaco di Capoterra.
All’uscita del feretro dalla chiesa, dopo la toccante omelia del parroco monsignor Giovanni Sanna, il silenzio è stato rotto dal rombo dei motori: guidati dal fratello gemello Diego, gli amici motociclisti di Dario hanno acceso le loro moto e salutato così l’amico di una vita.