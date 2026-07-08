Servono ottocentomila euro per rimettere a nuovo le due palestre comunali di viale Rinascita, a Muravera. La Giunta guidata da Francesca Mattana cercherà di ottenere i fondi necessari attraverso il bando Sport e Periferie 2026. La stessa amministrazione comunale di Muravera si è impegnata a cofinanziare l’intervento – qualora il bando s concludesse con esito positivo – per il dieci per cento (sino a ottantamila euro). Gli interventi per le due palestre, quella storica e poi la tensostruttura dedicata al tennis tavolo poco distante – riguardano anche l’efficientemente energetico. Muravera è uno dei Comuni al top in Italia proprio per quanto riguarda il tennistavolo con due società ai massimi livelli ormai da diversi decenni (L’Asd Muravera tennistavolo ha festeggiato i suoi primi 45 anni di attività federale).

Negli ultimi mesi, nel frattempo, è stato completato un primo importante intervento (anche questo da ottocentomila euro, fondi in gran parte comunali) per la riqualificazione del campo sportivo. Manca un ulteriore intervento da trecentomila euro che dovrebbe prevedere, fra le altre cose, il rifacimento del campo da tennis (compreso il sentiero d’ingresso) e dei servizi igienici al di sotto delle tribune. Il campo sportivo, in ogni caso, è già a disposizione della società che ha riportato il calcio a Muravera puntando sui giovani del paese.

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