Domani mattina Mandas diventa una delle tappe di “Ruote nella Storia”, la manifestazione dedicata alle auto storiche organizzata dall’Automobile Club Cagliari. Dalle 9.30 alle 12 circa, il paese ospiterà una parte della prima tappa dell’edizione 2026, inserita nel percorso “La Via dell’Argento”, tra motorismo storico, paesaggi e patrimonio minerario della Sardegna. Per consentire lo svolgimento della prova cronometrata, il Comune ha disposto alcune modifiche alla viabilità e alla sosta. Il piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa, nell’area compresa tra lo stadio e il bocciodromo, sarà interessato dal divieto di parcheggio nelle ore della manifestazione. Dalle 8 alle 10 sarà inoltre vietata la sosta nel parcheggio retrostante il Comune e all’interno del deposito.

L’appuntamento porterà a Mandas circa 25 vetture storiche, impegnate nella manifestazione insieme alla “Coppa Golfo degli Angeli-Trofeo La Via dell’Argento”, gara di regolarità turistica, e al Match Race. Tra le auto attese anche modelli particolarmente rappresentativi della storia dell’automobile: Porsche 356 Coupé, Fiat 1200 Cabriolet, Lancia Fulvia GT. Dopo l’arrivo a Mandas, gli equipaggi visiteranno il MAMES, Museo d’Auto e Moto d’Epoca della Sardegna, intitolato ad Attilio Mocci Demartis. La carovana proseguirà poi verso il Parco Acquabona e, nel pomeriggio, Villasalto, con la visita alla miniera di Su Suergiu, prima di raggiungere Muravera e Colostrai. L’iniziativa, organizzata dal 25 al 27 settembre dall’Automobile Club Cagliari, si inserisce inoltre nelle celebrazioni per il centenario dell’Automobile Club Cagliari, fondato nel 1926, e coinvolge diversi centri dell’Isola lungo un itinerario che unisce la passione per le auto d’epoca alla valorizzazione del territorio.

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