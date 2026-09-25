Giornata di festa a Pozzomaggiore per i 100 anni di zia Paolicca Angius, un traguardo speciale che la centenaria ha voluto condividere con i familiari e con il sindaco Giuseppe Calaresu. La cerimonia si è svolta nella comunità anziani che amorevolmente la accoglie contornata da tanti amici, parenti, conoscenti, gli altri ospiti della comunità e le assistenti.

Dopo la messa di ringraziamento presieduta dal parroco Padre Vito, la pensionata è stata omaggiata, come da tradizione, con un mazzo di fiori, una pergamena ricordo e la copia dell’Atto di Nascita, consegnata dal primo cittadino a nome dell'amministrazione comunale.

Paolicca Angius, molto amata dai suoi compaesani, ha attraversato periodi storici che ha segnato la sua vita. Momenti di gioia e di dolore, difficoltà ma anche sorrisi ed entusiasmo per spazi di esistenza che l'hanno vista protagonista. Gli auguri di buon compleanno sono arrivati dai tanti cittadini di Pozzomaggiore che l'hanno conosciuta. A loro zia Paolicca Angius ha voluto regalare un sorriso.

© Riproduzione riservata