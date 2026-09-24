Un incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi in un'area adiacente alla Strada Provinciale 4, alle porte di Sestu.

Le fiamme si sono propagate all'interno di un terreno privato, coinvolgendo anche un container utilizzato come deposito per attrezzi.

I Vigili del Fuoco della Centrale Operativa del Comando Provinciale di Cagliari sono intervenuti con tre automezzi, riuscendo a circoscrivere e spegnere l'incendio. Al termine delle operazioni, hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area e avviato gli accertamenti finalizzati a stabilire le probabili cause dell'incendio.

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