Sicurezza sulle strade rurali. La giunta comunale di Villasalto ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la manutenzione e messa in sicurezza di un tratto della strada rurale in località Marzana, per un importo complessivo di 46 mila 125 euro (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it).

L'intervento interesserà circa 1,2 chilometri di strada e prevede la regolarizzazione del piano viabile, il ripristino della massicciata e interventi per la regimazione delle acque superficiali, senza modificare il tracciato e la sezione della strada stessa.

Il finanziamento arriva interamente dal contributo dell’Unione dei Comuni del Gerrei destinato agli interventi di protezione civile per il 2025. Il progetto, redatto dal geometra Paolo Sulis, ha ottenuto la verifica con esito favorevole e la conferenza di servizi si è conclusa positivamente. L’intervento non dovrà essere sottoposto alle ulteriori fasi della valutazione di incidenza ambientale, ma dovrà rispettare specifiche condizioni a tutela dell’area e della fauna.

(Unioneonline/En.Ne.)

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