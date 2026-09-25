Sono sei giovani tra i 19 e i 22 anni, residenti a Monastir e a Ussana, gli autori dell’aggressione avvenuta ieri nelle vicinanze del centro migranti. Sono stati identificati e denunciati dai carabinieri della Compagnia di Dolianova. Le perquisizioni hanno permesso di recuperare e sequestrare alcune spranghe in ferro: erano nascoste in un’auto.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, i giovani sardi si sarebbero vendicati di alcune offese ricevute da uno dei migranti di nazionalità algerina in un bar del paese. Così il gruppetto di ragazzi, sembra composto da otto persone, ha raggiunto a bordo di due auto gli algerini che rientravano verso il Cpa di Monastir: qui c’è stata l’aggressione con bastoni, spranghe, bottiglie e pietre. Poi la fuga.

I carabinieri hanno avviato le indagini e rintracciato le auto usate per la spedizione punitiva. Solo un giovane straniero ha riportato ferite evidenti al viso. I carabinieri hanno rafforzato i servizi di controllo nelle vicinanze del centro migranti di Monastir.

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